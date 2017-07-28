США відреагували на «дзеркальні» російській санкції

Дипломатичний представник США на території Російської Федерації Джон Теффт виступив з заявою з приводу запровадження Москвою санкцій проти американських дипломатів, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Зокрема, американський посол заявив, що він категорично заперечує проти дій офіційної Москви у відповідь на те, що Вашингтон готується ухвалити нові обмеження проти РФ. Теффт зазначив, що посольство США вже отримало офіційний лист від уряду РФ з відповідними вимогами і наразі вони передали це повідомлення на розгляд до Вашингтону.
Варто нагадати, раніше вдень Російська Федерація оприлюднила рішення про застосування санкцій у відповідь проти американських дипломатів. Зокрема, офіційна Москва наказала скоротити чисельність присутніх на території РФ дипломатів США до 455 осіб, додаючи, що саме така кількість російських дипломатів працює в США. Це потрібно зробити до 1 вересня. Також Москва позбавила американських дипломатів права на російські дачі.