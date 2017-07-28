Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск

В законопроекте о новых санкциях против России, Ирана, Северной Кореи, в части, касающейся РФ, есть пункты, в которых, кроме санкций, определены приоритеты во внешней политике. Поскольку в США внешнюю политику представляет именно президент, то это, своего рода, инструкции к тому, как нужно себя вести Дональду Трампу на международной арене, в тому числе и по отношению к России. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и политолог Олеся Яхно-Белковская.
Она отмечает, что, согласно рекомендациям, Трамп должен призвать власти РФ вывести свои войска с территории Грузии, Украины и Молдовы, сделать все возможное, чтобы контроль над внешней границей этих территорий был передан соответствующим властям, а также прекратить действия, которые наносят ущерб избранным властям этих стран.
Политолог отмечает, что таким образом, создание Кремлем искусственного военного конфликта на территории Украины через «ДНР/ЛНР», в итоге, сработает против самой российской власти. Агрессия РФ заставила крупных субъектов геополитики посмотреть на проблему комплексно – в итоге, будет восстановлена территориальная целостность не только Украины, но и Грузии и Молдовы. Кремлевский проект «ДНР/ЛНР» не укрепил позиции России на постсоветском пространстве через давно практикуемый способ, имеется ввиду создание непризнанных самопровозглашенных образований, а наоборот – полностью ее обвалит.