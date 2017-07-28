валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск

Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск
В законопроекте о новых санкциях против России, Ирана, Северной Кореи, в части, касающейся РФ, есть пункты, в которых, кроме санкций, определены приоритеты во внешней политике. Поскольку в США внешнюю политику представляет именно президент, то это, своего рода, инструкции к тому, как нужно себя вести Дональду Трампу на международной арене, в тому числе и по отношению к России. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и политолог Олеся Яхно-Белковская.

Она отмечает, что, согласно рекомендациям, Трамп должен призвать власти РФ вывести свои войска с территории Грузии, Украины и Молдовы, сделать все возможное, чтобы контроль над внешней границей этих территорий был передан соответствующим властям, а также прекратить действия, которые наносят ущерб избранным властям этих стран.

Политолог отмечает, что таким образом, создание Кремлем искусственного военного конфликта на территории Украины через «ДНР/ЛНР», в итоге, сработает против самой российской власти. Агрессия РФ заставила крупных субъектов геополитики посмотреть на проблему комплексно – в итоге, будет восстановлена территориальная целостность не только Украины, но и Грузии и Молдовы. Кремлевский проект «ДНР/ЛНР» не укрепил позиции России на постсоветском пространстве через давно практикуемый способ, имеется ввиду создание непризнанных самопровозглашенных образований, а наоборот – полностью ее обвалит.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
26404

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

Последние новости

Гудков: американцы еще не ввели санкции, а Россия уже позорится зеркальными мерами

У Росії підтвердили, що донецький журналіст Асєєв перебуває у бойовиків "ДНР"

Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск

Новак: в 2018 году будет проведен капитальный ремонт трассы Днепр-Николаев

СБУ запретила въезд в Украину «голубю мира»

Синоптик: в последние выходные дни июля погода начнет меняться

Україна продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова

Порошенко считает, что украинская церковь должна быть независимой от страны-агрессора России

На Полякова можуть внести ще одне подання до ВРУ

Путин больше не верит в возможность договориться с Трампом при нынешнем составе Конгресса, – дипломат

Американський посол у США прокоментував вимогу РФ щодо скорочення дипперсоналу

Тимошенко поспівчувала Саакашвілі, схрестивши пальці, – блогер

У Білій Церкві біля будинку підприємців пролунав вибух, є постраждалі

Через невідомий збій мешканці окупованого Криму вкотре залишилися без світла

Журналісти: вбивця три місяці «готувався» до вбивства Вороненкова , не приховуючись від камер

Айдер Муждабаев: совместное обращение матерей Агеева и Клыха к Путину и Порошенко омерзительно

Праву руку Авакова упіймали на мільйонному хабарі – ЗМІ

Олег Пономарь: развею мечты русских – хоть с подписью Трампа, хоть – без, хоть с вето, - но Билл станет Законом

Блогер: ЕС может начать торговую войну из-за новых санкций США

В ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины

 Новости за день