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Джон Маккейн в очередной раз показал Трампу, что президент в США далеко не знаковая фигура

Джон Маккейн в очередной раз показал Трампу, что президент в США далеко не знаковая фигура
Президент США Дональд Трамп и его администрация потерпели очень чувствительное политическое поражение, самое чувствительное поражение с момента инаугурации 20 января, в Сенате. Эта неудача Дональда Трампа свидетельствует о том, что у него на самом деле нет прочной команды, на которую можно было бы опереться в любой ситуации. Об этом в своем блоге пишет политолог Игорь Айзенберг.

По его словам, очередная, решающая на этот раз попытка, проголосовать в Сенате законопроект об отмене Закона о доступном медицинском страховании (Affordable Care Act), широко известного как Obamacare, с треском провалилась. При чем на этот раз удача была совсем близко, но предательски не хватило всего лишь несколько голосов. Лишь 49 голосов – «за» и 51 – «против». Вместе с 46 демократами и двумя независимыми сенаторами против проголосовали три республиканских сенатора - Сюзан Коллинс, Лиза Мурковски и Джон Маккейн, за что последнеу можно и нужно выразить огромное уважение.


«Снимаю перед Маккейном шляпу и преклоняюсь перед его мужеством. И это в данном случае совсем не фигура речи и не пустые патетические слова. Я говорю совершенно искренне. Во время своей речи в Сенате лидер республиканского большинства Макконнелл признал, что республиканцы потерпели очень серьезное политическое поражение», – отметил политолог.
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