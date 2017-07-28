Джон Маккейн в очередной раз показал Трампу, что президент в США далеко не знаковая фигура

Президент США Дональд Трамп и его администрация потерпели очень чувствительное политическое поражение, самое чувствительное поражение с момента инаугурации 20 января, в Сенате. Эта неудача Дональда Трампа свидетельствует о том, что у него на самом деле нет прочной команды, на которую можно было бы опереться в любой ситуации. Об этом в своем блоге пишет политолог Игорь Айзенберг.
По его словам, очередная, решающая на этот раз попытка, проголосовать в Сенате законопроект об отмене Закона о доступном медицинском страховании (Affordable Care Act), широко известного как Obamacare, с треском провалилась. При чем на этот раз удача была совсем близко, но предательски не хватило всего лишь несколько голосов. Лишь 49 голосов – «за» и 51 – «против». Вместе с 46 демократами и двумя независимыми сенаторами против проголосовали три республиканских сенатора - Сюзан Коллинс, Лиза Мурковски и Джон Маккейн, за что последнеу можно и нужно выразить огромное уважение.
«Снимаю перед Маккейном шляпу и преклоняюсь перед его мужеством. И это в данном случае совсем не фигура речи и не пустые патетические слова. Я говорю совершенно искренне. Во время своей речи в Сенате лидер республиканского большинства Макконнелл признал, что республиканцы потерпели очень серьезное политическое поражение», – отметил политолог.