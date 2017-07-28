В Конгрессе США подержали выделение для строительства стены на границе с Мексикой 1,6 млрд. долларов

В палате представителей американского конгресса поддержали решение, согласно которому для строительства стены на границе с Мексикой будет выделено 1,6 млрд. долларов, передает replyua.net со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что свои голоса в поддержку документа отдали 235 конгрессменов, в то время как противниками данной инициативы оказались 192 человека.
Согласно информации агентства, выделение больших средств на оборонные потребности прямым образом не совпадает с «жестко лимитированными расходами», установленными в ранее принятом проекте бюджета.
Впервые о намерении построить стену на мексиканской границе нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заговорил еще тогда, когда только был претендентом на должность американского президента. Он, в частности, заявлял, что огромное количество нелегальных мигрантов, прибывающих на территорию США, - это преступники. В сентябре прошлого года состоялась встреча Трампа с мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето, по итогам которой глава Белого дома в Twitter написал, что за строительство стены будет платить именно Мексика, на что Ньето ответил, что этого никогда не произойдет.