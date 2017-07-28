Пономарь: сегодня только одна новость, зато какая!

На календаре последний рабочий день недели, и сегодня будет только одна важная новость, которую все ждали с большим нетерпением. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
По его словам, американский Сенат, как и ранее Палата представителей, абсолютным большинством поддержал новые жесткие санкции против России, а также против Ирана и КНДР. «Суть этих санкций нет смысла описывать снова, так я не раз это делал в своих постах. Повторю только, что законопроект закрепляет санкции в качестве Закона, а президент не может эти санкции отменить своим Указом - только с разрешения Конгресса», отмечает Пономарь.
Он разъясняет, что у Трампа в запасе всего десять дней, чтобы либо подписать указ, либо наложить вето, но то, что санкции поддерживают абсолютно все, свидетельствует о том, что в случае вето оно будет легко преодолеваться Конгрессом. И если все будет развиваться именно по такому сценарию, Трампа ждет унижение и позор, поскольку он проявит себя как политик, зависящий от Москвы.