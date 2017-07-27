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Трамп може ветувати законопроект про санкції проти РФ, але лише в одному випадку – Білий дім

Трамп може ветувати законопроект про санкції проти РФ, але лише в одному випадку – Білий дім
У Білому домі зробили чергову заяву з приводу законопроекту про нові санкції проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Новопризначений керівник з комунікації адміністрації президента США Ентоні Скарамуччі заявив журналістам, що глава країни може скористатися правом вето щодо законопроекту про санкції проти Російської Федерації лише в єдиному випадку, а саме, якщо Трамп матиме наміри посилити санкції обмеження проти Москви, ніж пропонує Конгрес. Інших варіантів у Білому домі наразі не розглядають. Зауважимо, що раніше речниця адміністрації президента США Сара Сандерс наголошувала, що Трамп в будь-якому разі підтримає нові обмеження проти Росії.

Варто нагадати, що новину про нові санкції США проти РФ негативно сприйняли представники Європейського Союзу. Зокрема, у Брюсселі вважають, що Вашингтон зобов’язаний проводити переговори з ЄС, а також насправді, прикриваючись санкціями, США мають наміри проводити вигідну американським енергетичним компаніям політику.
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