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Республиканцы перестраховываются, лишая Трампа возможности не подписывать закон о санкциях против России, – CNN

Республиканцы перестраховываются, лишая Трампа возможности не подписывать закон о санкциях против России, – CNN
Законопроект H.R.3364 о санкциях против Ирана, России и северной Кореи 26 июля был наконец-то зарегистрирован в Сенате. Как сообщает американский телеканал CNN, председатель комитета по международным отношениям Сената республиканец Боб Коркер и лидер республиканского большинства в Палате Представителей Кевин Маккарти достигли договоренности о том, как ускорить прохождение законопроекта, внеся в него изменения, которых Коркер требует для облегчения возможности Конгресса регулировать санкции в отношении Северной Кореи.

СМИ сообщает, что офис Коркера объявил в среду вечером, что Сенат примет законопроект с изменениями, касающимися Северной Кореи, которых требует Коркер, после чего, согласно договоренности с Маккарти Палата Представителей еще раз проголосует за законопроект в той версии, в какой его одобрит Сенат. Это даст возможность отправить закон на подпись президенту.

Журналисты отмечают, что в связи с этим нужно надеяться, что Конгресс сразу после этого не уйдет официально в отпуск в течение 10 рабочих дней или, если уйдет в отпуск, палаты назначат официальных представителей для контактов с Белым Домом по еще не рассмотренным президентом законам. Это исключит возможность так называемого «pocket veto», позволяющего президенту, не желающему принятия какого-то закона, просто не рассматривать законопроект, поступивший из Конгресса, если последний ушел в отпуск. В этом случае закон просто пропадает, поскольку Конгресс будет вынужден принимать его заново с самого начала.
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