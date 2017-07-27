валюта
СпецтемаПономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Трамп в ярости, республиканцы в очередной раз подставили его при голосовании за отмену Obamacare

Трамп в ярости, республиканцы в очередной раз подставили его при голосовании за отмену Obamacare
Настойчивые попытки Белого дома продавить через Конгресс отмену Закона о доступном медицинском страховании, который более известный, как Obamacare, опять провалились. Об этом сообщает американский телеканал CNN, передает replyua.net.

Как сообщает телеканал, во вторник голосование о начале в Сенате дебатов по этому вопросу дало результат 50 на 50, республиканские сенаторы Коллинс и Мурковски проголосовали против вместе с демократами. В результате свой голос подал вице-президент Пенс, являющийся по Конституции президентом Сената, имеющим право голосовать при голосовании 50 на 50. То есть, в результате открылись дебаты, за которыми вчера поздно вечером и сегодня последовали две попытки отменить Obamacare. Вчера – в виде закона об отмене и замене новой системой страхования, при которой 22 миллиона американцев лишились бы страховок в течение 10 лет. Результат голосования 43 против 57, и закон, соответственно, не прошел. Против него были 9 республиканцев.

Сегодня была очередная попытка принять закон об отмене Obamacare без замены другой системой страхования. Результат 45 против 55. Против голосовали 7 республиканцев, и закон тоже не прошел, соответственно. Скорее всего Трамп продолжит давить на республиканских сенаторов до бесконечности.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Случилось то, чего никто не предполагал – Брюссель предупредил США о жесткой реакции, если санкции против России вступят в силу

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
26 июл 2017
6886

Случилось то, чего никто не предполагал – Брюссель предупредил США о жесткой реакции, если санкции против России вступят в силу

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обрушился с критикой на принятый вчера Палатой Представителей США закон о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, сообщает официальный сайт телеканала

26 июл 2017
5220

«Чем вы думали?» В Интернете рассказали о крымчанах, которые плачутся на Россию

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают пост украинца, который не так давно вернулся из Крыма и рассказал, какие настроения среди проживающих там постоянно людей, хотя те и не хотят их

Последние новости

Боец АТО: Штаты «слили» Саакашвили, или Порошенко пошел против воли Штатов

Журналист рассказал, почему Саакашвили больше не устраивает Порошенко

Савченко заявила о планах участвовать в выборах президента

Журналист: кажется, Боровой сошел с ума

У европейской Украины есть не только внешний, но и внутренний враг, – социолог

«Бесполезный актер»: канадский премьер жестко высказался о России

1 августа вступит в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Канадой и Украиной

Республиканцы перестраховываются, лишая Трампа возможности не подписывать закон о санкциях против России, – CNN

Существование верховенства права в Украине является иллюзией – Марушевская

Йемен приближается к самой масштабной катастрофе, - ООН

Боровой: Не договорившись с Саакашвили, в скором времени Порошенко пойдет на примирение с Путиным

Боровой: если прецедент с Саакашвили получит продолжение, на Украине можно ставить крест

Составлен рейтинг городов, где больше всего не любят туристов

Впервые после развода: Джоли дала интервью и рассказала об очень личном

Журналист: мы приютили и жалеем царька, которого выперли из Грузии

Трамп в ярости, республиканцы в очередной раз подставили его при голосовании за отмену Obamacare

Будет федерализация: эксперт прокомментировал последствия для Украины последние переговоры лидеров «нормандской четверки»

Синоптики: ливни и грозы в Украине не прекратятся

В России нашли способ отомстить США за новые санкции

Синоптик: В Украине будет немножко тропиков

 Новости за день