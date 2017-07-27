Трамп в ярости, республиканцы в очередной раз подставили его при голосовании за отмену Obamacare

Настойчивые попытки Белого дома продавить через Конгресс отмену Закона о доступном медицинском страховании, который более известный, как Obamacare, опять провалились. Об этом сообщает американский телеканал CNN, передает replyua.net.
Как сообщает телеканал, во вторник голосование о начале в Сенате дебатов по этому вопросу дало результат 50 на 50, республиканские сенаторы Коллинс и Мурковски проголосовали против вместе с демократами. В результате свой голос подал вице-президент Пенс, являющийся по Конституции президентом Сената, имеющим право голосовать при голосовании 50 на 50. То есть, в результате открылись дебаты, за которыми вчера поздно вечером и сегодня последовали две попытки отменить Obamacare. Вчера – в виде закона об отмене и замене новой системой страхования, при которой 22 миллиона американцев лишились бы страховок в течение 10 лет. Результат голосования 43 против 57, и закон, соответственно, не прошел. Против него были 9 республиканцев.
Сегодня была очередная попытка принять закон об отмене Obamacare без замены другой системой страхования. Результат 45 против 55. Против голосовали 7 республиканцев, и закон тоже не прошел, соответственно. Скорее всего Трамп продолжит давить на республиканских сенаторов до бесконечности.