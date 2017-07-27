Тиллерсон: уходить в отставку я не собираюсь

Рекс Тиллерсон, госсекретарь Соединенных Штатов, прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что до конца текущего года он уйдет в отставку.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Блумберг, Тиллерсон заявил, что не собирается покидать должность госсекретаря США. «Я буду оставаться в этой должности ровно столько, сколько мне позволит президент Соединенных Штатов. Я никуда не собираюсь уходить», подчеркнул Тиллерсон. Также он добавил, что может опровергнуть все слухи, поскольку у него сложились великолепные отношения с Дональдом Трампом. Напомним, что ранее телеканал CNN распространил информацию о том, что Тиллерсон уйдет в отставку до конца текущего года.
При этом телеканал сослался на собственный источник, который якобы заявил, что Тиллерсон занимает позицию, отличную от позиции Дональда Трампа и его администрации. Источник утверждал, что у госсекретаря возникли серьезные разногласия с президентом по некоторым вопросам. На телеканале подчеркивали, что Тиллерсон не продержится на своем посту до конца 2017 года.