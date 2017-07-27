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Новые санкции США против РФ очень выгодны Украине, - Ганапольский

Новые санкции США против РФ очень выгодны Украине, - Ганапольский
Матвей Ганапольский, известный журналист, считает, что Соединенные Штаты могут преследовать самые разные интересы при введении антироссийских санкций, и суть их даже не важна – важно лишь то, что новые санкции будут очень выгодны Украине.

Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Ганапольский подчеркнул, что многие эксперты уже заявили, что США используют эти санкции не для того, чтобы наказать Россию, а для того, чтобы завоевать энергетический рынок Европы, вытеснив оттуда РФ, и эти санкции неискренние. «По сути, говорят некоторые аналитики, эти санкции инспирированы прежде всего заботой о собственном американском бизнесе. Так или нет, но следует помнить, что они бы никогда не случились, если бы не было отобранного Крыма и войны на Донбассе», отметил Ганапольский.

Он считает, что эти санкции Украине очень выгодны – даже по той причине, что Россия отобрала территорию Украины и виновна в гибели почти одиннадцати тысяч человек. Напомним, что новые санкции США могут привести к блокированию строительства газопровода «Северный поток-2».
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