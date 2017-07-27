Шон Спайсер может начать карьеру на телевидении

Шон Спайсер, бывший пресс-секретарь Белого дома, может уйти из политики, чтобы начать работать на телевидении. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Page Six, Спайсер сам заявил о том, что хочет сменить род деятельности и больше не будет заниматься политикой.
По словам журналистов, сразу после ухода с должности пресс-секретаря Спайсер провел переговоры с несколькими американскими телеканалами – Фокс Ньюз, АВС, NBC и CBS. Спайсер подчеркнул, что хотел бы использовать опыт, приобретенный во время работы в Белом доме, в различных интересных шоу. Также бывший пресс-секретарь Белого дома может принять участие в американском шоу Танцы со звездами. Пока бывший пресс-секретарь никак не комментирует поступающую информацию. Напомним, что несколько дней назад Спайсер подал в отставку после того, как Дональд Трамп назначил на должность главы по коммуникациям Белого дома Энтони Скамаруччи.
Спайсер был недоволен назначением, и отмечалось, что президент уговаривал его остаться в должности, но тот не согласился. Впрочем, совместную работу Спайсера и Трампа точно нельзя назвать успешной – сразу после инаугурации президент начал говорить о том, что Спайсер не справляется с обязанностями и ничего не успевает.