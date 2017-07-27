У Білому домі допускають можливість внесення змін до скандального законопроекту про санкції проти РФ

У адміністрації президента Трампа заявили, що вони очікують, що до законопроекту, яким передбачено запровадження нових санкційних обмежень проти Російської Федерації, Ірану та Північної Кореї, будуть внесені корективи і лише тоді глава держави підтримає їх, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Вона зазначила, що наразі в президентській адміністрації ще очікують на зміни в законопроекті і лише тоді оцінять його та винесуть остаточне рішення, чи підтримає його президент Дональд Трамп. Однак при цьому Сандерс додала, що глава держави виступає за додаткові обмеження проти РФ, Ірану та КНДР.
Варто нагадати, раніше у палаті представників Конгресу США було схвалено законопроект щодо санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї. Тепер цей проект закону мають підтримати у Сенаті і лише потім його передадуть на підпис до адміністрації президента. Слід відмітити, що в ЄС цей законопроект викликав неабиякий шквал критики. Офіційний Брюссель вимагає, аби представники Вашингтону узгодили з Євросоюзом нові санкції проти РФ.