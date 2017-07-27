Тіллерсон спростував інформацію про свою відставку

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, відповідаючи на питання журналістів, спростував раніше поширену у ЗМІ інформацію про свою відставку, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, Тіллерсон зауважив, що він нікуди не збирається йти з Державного департаменту США. Відповідаючи на питання преси, як довго він збирається бути на своїй нинішній посаді, він зазначив, що буде держсекретарем до тих пір, поки президент Трамп дозволить це йому. Наразі ж, як зазначив Тіллерсон, у нього хороші відносини з главою Сполучених Штатів Америки.
Варто надати, раніше у американських засобах інформації з’являлися повідомлення про те, що нинішній очільник Держдепу США збирається піти у відставку. За даними журналістів, це було обумовлено нібито великими розбіжностями Трампа та Тіллерсона у кадровій політиці Державного департаменту. Однак тоді речниця Держдепу США Хезер Науерт заявляла, що вона мала розмову з державним секретарем і він має наміри залишитися у Держдепартаменті. Науерт додала, що Тіллерсон наразі дуже залучений в роботу і він «радий служити президенту Трампу».