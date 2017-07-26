Трамп черговий раз роздратував ліберальних американців

Як нагадує replyua.net, чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп був обраний завдяки своїй консервативній риториці. Саме тому його висловлювання та ініціативи викликають супротив серед ліберально налаштованих американців. Цими днями Трамп виступив з черговою заявою, яка роздратувала американців, - про це інформує новинне агентство ВВС.
Так, у своєму знаменитому твіттері Трамп написав, що провів численні консультації зі спеціалістами і вирішив, що трансгендери не можуть служити у Збройних силах Сполучених Штатів у жодній ролі. За його словами, причиною цього слугують значні «медичні витрати». У чому саме полягають ці витрати і чому трансгендери потребують їх більше так і залишилось загадкою.
Нагадаємо, що минулого року адміністрація попередника Трампа демократа Барака Обами дозволила проходження служби у збройних силах для трансгендерних особистостей. На початку поточного місяця очільник Пентагону Джеймс Маттіс погодився на півроку відкласти початок прийому трансгендерних осіб на службу. Тим часом, організація Rand Corporation порахувала, що на мільйон двісті тисяч чинних військовослужбовців Збройних сил США, принаймні дві тисячі чотириста п’ятдесят осіб можуть бути трансгендерами.