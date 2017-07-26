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В аеропортах США посилили заходи контролю

В аеропортах США посилили заходи контролю
Американська влада ухвалила рішення про те, щоб посилити заходи контролю в усіх аеропортах країни, повідомляє replyua.net з посиланням на Громадське.

Відповідну інформацію оприлюднило представництво Управління транспортної безпеки. Як зазначили представники відомства, відтепер в аеропортах Сполучених Штатів Америки будуть перевіряти електронні пристрої, розмір яких перевищує габарити мобільного телефону. Подібні заходи безпеки пов’язують з можливими терористичними загрозами. Передбачається, що серед техніки, яка потрапляє під прискіпливий контроль, належать ноутбуки, планшети та електронні книги, окремо від ручної поклажі та багажу.

Відтепер під час контролю в аеропорту США необхідно буде вийняти всю техніку з сумки та передати її до спеціального кошика, що призначений для огляду. Раніше подібне правило було дійсним лише для ноутбуків. У профільному відомстві наголосили, що нині американські службі зайняті тим, щоб вдосконалювати нинішні процедури перевірки на тлі поширення нових загроз. Нововведення стосуються як внутрішніх, так і міжнародних рейсів. Напередодні ці правила вже протестували у 10 американських аеропортах.
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