У Вашингтоні налаштовані вирішити конфлікт на Донбасі

У США вважають, що офіційний Вашингтон має змінити поточний статус держави і долучитись до нині існуючого формату переговорів з приводу розв’язання конфлікту на сході України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема саме з цього приводу спецпредставник Держдепу США Курт Волкер проводить зустрічі з представниками Європейського Союзу та НАТО. У розмов із журналістами Волкер зазначив, що раніше він мав змогу відвідати Донбас та Київ, а також зустрічався в Парижі з представниками Франції та Німеччини, з якими також обговорював українське питання. В Брюсселі Волкер має зустрітись з керівництвом Євросоюзу на Північноатлантичного альянсу, після чого у нього запланований візит до Відня, де він обговорить ситуацію в Україні з ОБСЄ. Завершить дипломатичне турне спецпредставника Держдепу США по Україні візит до Лондона, де також основним питанням розмови буде питання Донбасу.
Волкер також заявив журналістам про готовність провести обговорення з росіянами. Він наголосив, що для Вашингтону дуже важливо вирішити «цей активний конфлікт». В зв’язку тим, що американська сторона прагне більше залучитися в вирішення цього питання, держсекретар США Тіллерсон і попросив Волкера провести таке дипломатичне турне для збору всіх думок, відмітив Волкер. Опісля спецспредставник має виступити з доповіддю у Вашингтоні і американська сторона має наміри працювати над подальшими кроками залучення. Наостанок Волкер додав, що для США важливо вирішити українське питання тому, що Вашингтон прагне покращити відносини з Росією, але цього не домогтися до тих пір, поки не буде відновлено територіальну цілісність та суверенітет України.