Закон о новых санкциях против России может утратить свою силу еще до рассмотрения Трампом

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Законопроект Н.R. 3364 о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, принят вчера Палатой Представителей огромным большинством голосов: 419 – за, 3 – против. Единственными тремя конгрессменами, голосовавшими против законопроекта, были республиканцы Джастин Амаш из Мичигана, Том Мэсси из Кентуки и Джон Дункан из Теннесси. На данный момент законопроект находится на пути в Сенат, пока еще он там не зарегистрирован. Об этом сообщает американский телеканал CNN.Журналисты сообщают, что председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер заявил вчера, что он бы, возможно, хотел внести некоторые изменения в закон, касающиеся санкций конкретно против Северной Кореи, как следует из его интервью. Если Сенат действительно внесет хоть одно изменение в законопроект, обеим палатам придется создавать согласительную комиссию, чтобы прийти к абсолютно согласованному тексту законопроекта, после чего этот согласованный текст должен снова проходить голосование в обеих палатах. Еще одна крайне нежелательная коллизия может наступить, если Конгресс, конкретно в данном случае Палата Представителей, инициировавшая этот закон, официально уйдет в отпуск 1 августа. Дело в том, что после принятия обеими палатами любого законопроекта у президента есть 10 рабочих дней, чтобы подписать закон или ветировать его. Если Конгресс официально находится в отпуске, то президент, если не хочет вступления закона в силу, может ничего с ним не делать, и в этом случае на 11-й рабочий день может наступить то, что называется «pocket veto», что для данного закона было бы очень плохо, поскольку это означает, что законопроект теряет свою силу.СМИ сообщает, что у Конгресса нет права преодолеть такую коллизию, потому что единственный способ ее преодолеть – это вносить и принимать закон заново, как новый. Все это нужно принимать во внимание, как, впрочем, и то, что Конгресс может не уходить официально в отпуск. Можно даже не проводить никакие пленарные заседания, не работать в комитетах, но не объявить официально об отпуске конгрессменов и сенаторов. В этом случае будет формально считаться, что они на работе. Еще один вариант – палаты могут уйти в отпуск, но назначить официальных представителей для взаимодействия с Белым домом по проголосованным, но еще неподписанным законам. В этом случае коллизия под названием «pocket veto» произойти не может.