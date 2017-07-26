Дипломат: реакция россиян на новые санкции – по сути это уже начало агонии

В течение последних двух дней российские пропагандисты на многомиллионную российскую аудиторию распинались, утверждая, что санкции для России – это благо, наконец мол «встанет с колен собственная промышленность», «заработает экономика и сельское хозяйство». Другим тезисом было – «Россия – это великая страна, мы ответим асимметрично, мало никому не покажется!». Вот теперь и осуществилась мечта всех россиян, только три Конгрессмена проголосовали против нового пакета санкций, остальные решили поддержать и экономику РФ, и сельское хозяйство, впаяв самый мощный 9-й пакет санкций. Об этом в своем блоге пишет известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан.
По его словам, на все бредовые заявления российских пропагандистов о пользе санкций ответ один – санкции еще никогда не приводили к процветанию того, против кого они направлены, а вводятся они всегда за серьезные нарушения международного права, вмешательство во внутренние дела других государств и тому подобные вещи. Так что причину надо искать в себе, а не обвинять во всех смертных грехах других.
Дипломат отмечает, что на самом деле имеем серьезное решение США, которое значительно ускорит разрушение экономического и военного «благополучия» Кремля, которое и так давно уже мифическое. По сути это уже начало агонии. Теперь все будет зависеть от многих других факторов – цен на энергоносители, действий европейцев, которые в последнее время немного испугались обнищания России, реакции на решение голландского суда по МН17 тому подобное. То, что этот Закон вступит в силу, сомнений нет никаких, слишком мощный би-партийный консенсус сложился.