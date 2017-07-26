Предъявленное Трампом обвинение в адрес Украины разваливается – Washington Post

Журналисты The Washington Post отмечают, что вчера прозвучавшее заявление главы Белого дома о том, что украинские власти, будучи заинтересованными в победе на выборах президента в 2016 году Хиллари Клинтон, можно считать «поверхностным», передает replyua.net. При этом издание подчеркивает, что в некоторой степени в истории относительно вмешательства в американские выборы России и Украины много общего, однако при детальном изучении данного вопроса, такое сравнение просто развалится.
«Суть главного отличия заключается в том, что в процессе расследования дела о вмешательстве Кремля в выборы президента США американскими спецслужбами было обнаружено, что российский президент Владимир Путин был инициатором незаконных атак хакеров и похищения данных, чтобы иметь возможность вмешаться в американский избирательный процесс и содействовать подрыву демократической системы. Но никаких подтверждений того, что руководство Украины предпринимало подобные попытки, нет», - отмечается в статье издания.
Кроме того, пишет Washington Post, не нашлось подтверждений заявлений администрации Трампа о том, что американской Александрой Чалупой, осуществлялся сбор в посольстве Украины компромата на Пола Манафорта, чтобы потом его передать в штаб Клинтон.