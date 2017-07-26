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У Держдепі США повідомили невтішні новини для Москви

У Держдепі США повідомили невтішні новини для Москви
Одне із проблемних питань для Російської Федерації про дипломатичну власність на території США, яку росіяни втратили в результаті запровадження санкцій в грудні 2016 року ще за президента Барака Обами, і досі залишається на тому ж етапі, що й раніше, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Хезер Науерт під час брифінгу в вівторок, 25 липня. Представниця Держдепу зазначила, що дві резиденції дипломатичних представництв Росії на території Сполучених Штатів Америки і досі залишаються недоступними для російських дипломатів і переговорний процес з цього питання продовжується. Американську сторону в перемовинах на цю тему представляє заступник державного секретаря США Том Шеннон. Крім того, Науерт підкреслила, що попри попередні звинувачення офіційної Москви про обмеження прав, Вашингтон має всі повноваження для того, щоб виселяти зазначенні установи та продовжувати обмеження допуску.

Нагадаємо, адміністрація Обами застосували до Росії зазначені санкції після повідомлень про російське втручання в американські президентські вибори. Під дію зазначених обмежень також потрапили 35 дипломатів РФ, яких видворили з американської території.
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