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Посольство України в США прокоментувало заяву Трампа про українське втручання в американські вибори

Посольство України в США прокоментувало заяву Трампа про українське втручання в американські вибори
Представники посольства України в Вашингтоні виступили з офіційним коментарем з приводу заяви американського президента Дональда Трампа, який звинуватив українську владу у підтримці Хілларі Клінтон під час виборів президента США та саботування передвиборчої кампанії самого Трампа, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, у дипломатичному представництві України відповідально заявили, що українській уряд не допомагав жодному з кандидатів в американських президентських виборах в 2016 році. Також прес-служба посольства подякувала США за двопартійну підтримку України.

Нагадаємо, в вівторок, 25 червня, новий твіт президента Сполучених Штатів Америки спричинив новий скандал. Зокрема, у дописі глава держави зазначив, що генеральний прокурор США Джефф Сешнс має провести розслідування щодо українських спроб саботування його ж виборчої кампанії. Також Трамп зазначив, що офіційний Київ «тихо працював на просування його конкурентки Хілларі Клінтон».
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