Конгресс готовится к историческому голосованию по санкциям против РФ

Сегодня в Конгрессе США может состояться историческое голосование по санкциям против РФ. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Олег Пономарь. По его словам, в случае принятия сегодняшнего законопроекта это будет девятым Пакетом санкций США, этот девятый пакет может стать самым мощным в истории, бьющим по самым болевым точкам российской экономики и финансовой системы.
Как пишет блогер, несмотря на всю риторику в СМИ, в особенности рассказы на российских телеканалах о том, что эти им санкции, как комариный укус, а вот для американцев ответные, куда больнее, несмотря на заверение всех «экспертов», несмотря на то, что меняется даже партийная окраска Белого Дома, - несмотря на это все, США четко придерживаются своего плана и мощного геополитического вектора – помощь Украине в ее движении в НАТО и ЕС и одновременное ослабление РФ с целью отпустить Украину на Запад и прекратить войну.
Олег Пономарь подчеркивает, что в случае принятия сегодняшнего законопроекта санкции переводятся в разряд Закона, а не чрезвычайных мер. Санкции вводятся на десятилетия и не снимаются просто так (пример Закона Джексона, который США отменили более, чем через 20 лет после развала СССР, и который принимался против СССР).