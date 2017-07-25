«Куратор процесса»: в России рассказали о роли Волкера в поставках оружия в Украину

В интервью «Обозревателю» российский журналист Игорь Яковенко назвал спецпредставителя Соединенных Штатов Америки по Украине Курта Волкерв «серьезным ответственным политиком, которому всегда хорошо была известна суть России», поэтому можно говорить о возможности реализации озвученных им инициатив касаемо решения военного конфликта на Донбассе, а также передачи Украине летального оружия. Об этом сообщает replyua.net.
«Заявление Волкера о том, что в Украину начнут поставлять летальное оружие, стоит расценивать как хорошую новость, такие слова правильные. В данном случае Волкер старается подтвердить свою репутацию американского политического деятеля с высокой репутацией, который всегда знал, что собой представляет Российская Федерация», - подчеркнул он.
Кроме того, Яковенко отметил, что между российской и американской политикой есть одно существенное отличие. «Политическая система Соединенных Штатов не создана для удовлетворения интересов одного человека. Поэтому крайне важно то состояние, в котором будет находиться Трамп, а также от деятельности Конгресса», - считает журналист.