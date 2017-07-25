В США стали известны детали убийства Кеннеди

Сотрудники Национального архива Соединенных Штатов Америки решили раскрыть тайну почти четырех тысяч документов, представленных Центрального разведывательного управления и ФБР, которые касаются убийства Джона Кеннеди, 35-го главы Белого дома. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на РБК. Отмечается, что в перечне представленных сведений было семнадцать аудиоматериалов на которых записана беседа с Юрием Носенко.
«По утверждению Носенко, в период работы на должности агента КГБ, он осуществлял расследование дела Ли Харви Освальда, который, как считается, и совершил убийство Кеннеди, в период его проживания в СССР», - сказано в тексте сообщения. При этом также известно, что запись интервью с Носенко была проведена в январе, феврале и июле 1964 года.
Также известно, что представленные документы – это только одна часть материалов, которая так или иначе имеет отношение к убийству Джона Кеннеди. О самом Освальде известно, что спустя два дня после ареста его также застрелил в районе полицейского участка проживающий в Далласе Джек Руби. В конце концов, он также скончался в местах лишения свободы.