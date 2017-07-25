В США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди

В Национальном архиве Соединенных Штатов приступили к обнародованию секретной информации, касающейся убийства Джона Кеннеди, 35-ого президента США.
Как сообщает replyua.net, такая информация несколько часов назад была размещена на сайте ведомства. В сообщении руководства архива говорится о том, что планируется обнародовать около 3 тысяч 800 документов, принадлежащих Федеральному бюро расследований и Центральному разведывательному управлению. Самыми интересными материалами, как считают эксперты, могут оказаться несколько аудиофайлов с интервью Юрия Носенко, агента КГБ Советского Союза. После убийства американского президента он сбежал в Соединенные Штаты. Нужно отметить, что около 400 документов, которые будут представлены всему миру, ранее числились в списке «совершенно секретных».
Более трех тысяч документов публиковались в разные годы, однако их «хорошо» редактировали, поэтому они могли быть обнародованы не полностью. Напомним, что Кеннеди был убит выстрелом в голову в ноябре 1963 года, когда ехал на машине по улице Далласа. Рядом с Джоном в этот момент находилась супруга Жаклин, на глазах которой произошло убийство.