Американский президент Дональд Трамп сообщил о завершении секретной программы, поддерживающей тех повстанцев, которые противостоят Башару Асаду. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода». В частности, на своей странице в Twitter Трамп предъявил обвинения изданию The Washington Post в искажении фактов, свидетельствующих о завершении им платежей повстанцам в Сирии, которые, по словам главы Белого дома, являются «опасными и расточительными».
Таким образом, данный твит оказался ответом американского президента на публикацию The Washington Post о том, что суть главной стратегии Трампа заключается в сотрудничестве с Кремлем.
Публикация таких замечаний Трампа состоялась после того, как генерал Тони Томас, являющийся главой сил американских спецопераций, сообщил о завершении продолжающейся четыре года спецоперации для поддержания сирийских повстанцев. При этом генерал отметил, что принятие данного решения содействовало политике России, поддерживающей Асада. Напомним, что во время переговоров в Гамбурге 7 числа текущего месяца между Вашингтоном и Москвой была достигнута договоренность о создании в южной части Сирии зон деэскалации.