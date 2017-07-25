Трамп обвинил в лживых публикациях крупнейшее издание США

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, публично заявил о том, что крупнейшее издание Вашингтон Пост размещает лживую информацию.
Как сообщает replyua.net, на своей странице в Твиттере американский глава написал о том, что издание разместило новость, которая не соответствует действительности – в этом материале речь идет о том, что Соединенные Штаты остановили программу, подразумевающую выделение военной помощи оппозиции из Сирии. «Принадлежащая Amazon газета The Washington Post сфабриковала факты об окончании мной крупных, опасных и расточительных выплат сирийским повстанцам, которые сражаются с Асадом», отметил Дональд Трамп.
По его словам, он может указать не только эту новость, но и множество других фейковых материалов, размещенных в Вашингтон Пост, и все эти статьи так или иначе связаны с ним. По мнению Трампа, лоббисты могут использовать издание в качестве оружия против Конгресса, и делается это ради того, чтобы политики перестали интересоваться тем, что Amazon не облагается налогами.