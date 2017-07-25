Тиллерсон собирается уйти в отставку из-за Трампа, - СМИ

Рекс Тиллерсон хочет покинуть должность госсекретаря Соединенных Штатов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал CNN, об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.
Он отметил, что Тиллерсона не устраивает политика администрации Трампа, и его взгляды полностью противоположны позиции большинства представителей Белого дома. На телеканале отметили, что для многих мнение госсекретаря уже не является секретом, поскольку он часто открыто его высказывает. Напомним, что госсекретарь ранее открыто заявлял о том, что собирается пробыть в должности до конца текущего года, однако источник утверждает, что Тиллерсон уйдет в отставку намного раньше.
Также известно, что госсекретарь согласился с критиками Трампа, которые назвали непрофессиональным тот факт, что Трамп на прошлой неделе обрушился с критикой на генерального прокурора США Джеффа Сешнс за то, что тот отказался от расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года. В истории США такая ситуация довольно редкая – когда госсекретарь не доволен политикой, проводимой американским президентом.