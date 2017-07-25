Несмотря ни на что: Маккейн вернулся к работе

Джон Маккейн, перенесший операцию по удалению тромба в глазу, снова вернулся к работе. Как информирует replyua.net, об этом американский сенатор написал на своей странице в Твиттере. «Собираюсь вернуться к работе, чтобы сосредоточиться на медицинской реформе и санкциях против России», отметил Маккейн.
Напомним, что после обычного осмотра у врача республиканца положили в клинику и провели операцию по удалению тромба, образовавшегося в глазу. Однако после хирургического вмешательства медики обнаружили раковую опухоль в головном мозге. Врачи диагностировали глиобластому – наиболее опасную форму рака, которая считается практически неизлечимой. Сейчас сенатор рассматривает самые разные формы лечения. Эксперты отмечают, что без химиотерапии Маккейн долго не протянет. Впрочем, даже при успешном лечении у 80-летнего политика шансов на выздоровление практически нет – по прогнозам специалистов, он проживет около полутора лет.
Напомним, что Маккейн является одним из самых ярых противников России в США – он требует дополнительных санкций против РФ, а также предоставления летального оружия Украине.