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Волкер звернувся з різкою заявою до українських політиків

Волкер звернувся з різкою заявою до українських політиків
Сьогодні, 24 липня, спецпредставник Державного департаменту США з питань Донбасу Курт Волкер прибув після візиту на схід України до Києва, де він мав зустріч з представниками українського політикуму, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

На зустріч із американським посадовцем були присутні низка українських політиків зокрема, заступниця голови парламенту Оксана Сироїд, очільниця комітету у закордонних справах ВРУ Ганна Гопко, нардеп від політсили «Батьківщина» Олексій Рябчин. Крім того, на зустрічі була присутня посол США в Україні Марі Йованович. Розмовляючи з українськими політиками, Волкер наголосив, що вони мають консолідуватися для відновлення територіальної цілісності держави. Спецпредставник США підкреслив, що саме від єдності усередині держави багато що залежить і за наявної ситуації всі політичні сили мають працювати як єдина команда, забувши про власні вузькопартійні інтереси чи особисті амбіції.

Крім того,Волкер після візиту на Донбас та спілкування з місцевими, підкреслив важливість того, що офіційний Київ має підтримувати людей, які нині проживають на окупованих територіях, «аби ті знали, що вони важливі для України».
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