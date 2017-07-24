Политолог: после назначения Волкера в РФ будут пить валидол, а не шампанское

Сергей Таран, украинский политолог, прокомментировал назначение Курта Волкера представителем США по Украине, отметив, что, когда формировался нынешний состав Белого дома, этого человека рассматривали на очень высокую должность.
Как сообщает replyua.net, об этом Таран написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, с назначением не получилось, зато позже Волкер все-таки получил должность – он стал ответственным за урегулированием конфликта между Россией и Украиной. Политолог при этом отмечает, что Волкер связан с высшим политическим истеблишментом, и назначение свидетельствует о том, что в Вашингтоне очень серьезно подошли к украинскому вопросу.
Более того, Волкер является «правой рукой» Маккейна, который известен своим крайне негативным отношением к РФ. «Волкер хорошо знает Украину, и я точно знаю, поддерживает хорошие контакты с действующими украинскими политиками... Очевидно, что за поребриком в который раз после избрания Трампа вместо шампанского будут пить валидол», добавил Сергей Таран.