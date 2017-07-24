Озвучено важное заявление зятя Трампа по связям с Россией

В прошлом году в октябре хакер, подписавшийся Guccifer400, требовал деньги за обещание не распространять в прессе и на телевидении информации, которая касается налоговой деятельности Дональда Трампа в период, когда он еще только был претендентом на президентское кресло. Как информирует replyua.net, соответствующие данные Джаред Кушнер, являющийся зятем и советником Дональда Трампа, представил в ходе обращения к конгрессменам, а видео соответствующего содержания уже опубликовано на сайте телеканала CNN.
Так, Кушнер рассказал о взломе своего телефона. Неустановленная личность требовала у него 52 биткоина, что, в соответствии с ныне установленным курсом равно 150 тысячам американских долларов и угрожал опубликовать соответствующий компромат.
«Показанное мною сообщение увидел агент секретной службы США. Я поинтересовался, какое его мнение по данному поводу. В ответ на это он сказал, что мне лучше просто не обращать на это внимание и молчать. Я таким образом и поступил. Автор сообщения заявил, что в будущем не намерен со мной выходить на связь», - рассказал Кушнер, добавив, что в данном случае не стоит исключать возможности контакта с лицами, причастным к России.