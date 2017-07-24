Кушнер прокомментировал обвинения в связях с Россией

Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа и по совместительству глава офиса по инновациям при Белом доме, прояснил ситуацию с обвинениями в его адрес по связям с Россией.
Как передает replyua.net, такая информация появилась на странице издания The Associated Press в Твитере. Как отметили в издании, Кушнер честно признается, что встречался с гражданами России, однако отрицает все обвинения в том, что касается каких-либо сговоров с россиянами. «Джаред Кушнер публикует заявление, в котором подробно описываются четыре контакта с россиянами во время кампании, перехода; Отрицает сговор», сказано в заявлении издания.
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что якобы зять Трампа является важным фигурантом в расследовании ФБР, касающегося вмешательства России в президентские выборы в США. ФБР интересуют встречи Кушнера с послом России Сергеем Кисляком и главой "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым, которые состоялись в декабре прошлого года. Нужно отметить, что Кисляк ушел в отставку с должности посла РФ в США.