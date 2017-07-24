В Белом доме пообещали, что утечки информации прекратятся

Недавно возглавивший отдел по коммуникациям администрации Дональда Трампа Энтони Скарамуччи пообещал, что будет препятствовать непрофессиональной деятельности и распространению заведомо неправдивой информации, из-за чего нынешний президент Соединенных Штатов постоянно терпит убытки. Об этом сообщает replyua.net.
Согласно информации журналистов Deutsche Welle сославшихся на телевизионный канал News, Скарамуччи, на которого недавно возложили ответственность за связи с общественностью в Белом доме, сообщил о необходимости принять «решительные меры». По его мнению, это будет способствовать прекращению утечки информации из администрации Дональда Трампа. «Нам нужно остановить утечку», - сказал он вчера, 23 июля, отметив, что сейчас происходит в Белом Доме, свидетельствует о «непрофессионализм сотрудников» и «не способствует помощи президенту».
Следует отметить, что на минувшей неделе появилась информация, что Шон Спайсер, который является представителем Белого дома, принял решение об отставке. В соответствии с данными СМИ, соответствующее решение он принял из-за несогласия с назначением Скарамуччи руководителем по коммуникациям.