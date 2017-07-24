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У Трампа заявили, что он еще колеблется, подписывать ли ему новый пакет санкций против России

У Трампа заявили, что он еще колеблется, подписывать ли ему новый пакет санкций против России
Несмотря на то, Шон Спайсер ушел с должности пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, Белый дом продолжает делать заявления, которые противоречат друг другу. Новый пресс-секретарь Сара Сандерс заверила журналистов, что Трамп для себя уже все решил и не собирается менять свое мнение относительно ужесточения санкций против России и Ирана. Между тем, новый коммуникативный директор Белого дома Энтони Скарамучи сказал, что Трамп еще не решил подпишет ли он закон. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters.

Голосование состоится завтра 25 июля в палате представителей Конгресса. Сенат уже дал «зеленый свет» новым санкциям против России и Ирака, но голосование в палате представителей не ставили на повестку дня, потому что республиканцы предложили добавить туда еще и Северную Корею. В документе также содержатся ограничения для президента снимать или ослаблять санкции. Он может это делать только с согласия Конгресса. Белый дом выступал против таких ограничений и пытался убедить законодателей не голосовать за такие ограничения, но ему это не удалось.

Влиятельные конгрессмены от обеих партий утверждают, что в случае наложения вето оно будет преодолено, но, вероятно, вето будет невозможно наложить, потому что за этот закон проголосовало более двух третей парламентариев.
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