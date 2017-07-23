У Техасі у вантажівці знайшли вісім трупів

Жахлива знахідка сколихнула ЗМІ в Техасі – там у вантажному автомобілі знайшли трупи восьми людей, - інформує replyua.net з посиланням на матеріали новинного агентства ВВС.
Так, у містечку Сан-Антоніо (штат Техас, Сполучені Штати Америки) поблизу універмагу Волмарт було припарковано вантажівку. Коли один із працівників магазину проходив повз неї, голос з кузова попросив у нього води. Саме так було виявлено партію осіб, які ймовірно є нелегальними мігрантами. Люди давно знаходились у кузові автомобіля, без води і їжі, а тому перебували у дуже важкому стані. Близько двох десятків людей доправили до лікарні, ще вісьмом допомогти було вже нічим. Щонайменше двоє з постраждалих належать до дітей шкільного віку. Всього у вантажівці перебувало тридцять вісім осіб. Початкову їх кількість встановити не вдалось – свідки наголошують, що пара осіб втекли до лісу.
Правоохоронці поки не розповіли пресі звідки і куди прямував автомобіль, проте повідомили, що його водія затримано і йому інкримінують незаконне перевезення людей. Сан-Антоніо знаходиться у кількох годинах їзди від кордону з Мексикою, звідки, скоріше за все, походять знайдені люди. Наразі у Техасі встановилась дуже спекотна погода, яка і стала причиною смерті мігрантів.