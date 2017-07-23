Трамп підтримує законопроект про нові санкції проти РФ

Американський президент Дональд Трамп виступає на підтримку законопроекту, яким передбачено запровадження нових санкцій проти Російської Федерації та Ірану, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Про це повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс в неділю, 23 липня. Вона зазначила, що адміністрація президента США підтримує більш жорсткий курс щодо Російської Федерації, особливо в питанні запровадження санкційних обмежень. Голосування нижньої палати Конгресу США щодо зазначеного законопроекту має відбутися вже найближчого вівторка, 25 липня. Днем раніше стало відомо, що представники Республіканської та Демократичної партій погодили законопроект про санкції проти РФ в обох палатах Конгресу США.
Варто зауважити, що нові санкційні обмеження США будуть стосуватися фінансового та нафтогазового секторів економіки РФ. Глава США не має законодавчої можливості змінювати санкції без попереднього схвалення Конгресу. Крім того, новий проект закону має юридично затвердити санкції проти Росії, які була запроваджено ще за адміністрації Барака Обами.