Спецпредставник США розповість Західній Європі, що побачив на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань Донбасу Курт Уолкер відвідає наступного тижня низку країн Західної Європи, де він матиме розмови з європейськими лідерами з приводу ситуації на українському Донбасі, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це американський представник заявив на брифінгу в Краматорську. Він розповів, що в суботу, 22 липня, він прибув на територію України, а сьогодні, 23 липня, він «із задоволенням був на Донеччині». В понеділок, як зазначив Уолкер, у нього запланований візит до Києва, а після він відправиться до Західної Європи: зокрема, в Париж, де відбудеться зустріч з керівництвом Франції та Німеччини, в Брюссель, до Відня та в Лондон.
Крім того, Уолкер додав, що в рамках візиту до України, для нього важливим було особисто навідатися на Донбас та побачити все на власні очі, поспілкуватися з місцевими жителями, почути, що вони думають. Опісля усіх візитів та зустрічей Уолкер відбуде до США, де він поділиться власними міркуваннями та рекомендаціями щодо того, як офіційний Вашингтон може краще долучитися до процесу врегулювання ситуації на сході України.