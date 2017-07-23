Российский адвокат, которая встречалась с сыном президента США Трампа, работала на ФСБ в течение многих лет

Российский адвокат Наталья Весельницкая, которая встречалась с сыном президента США Дональда Трампа, работала на ФСБ в течение многих лет. Как передает replyua.net, об этом сообщает Reuters. Весельницкая представляла интересы ФСБ в судах. Так что ее утверждение о том, что она не имеет никакого отношения к правительству РФ правдивое лишь формально. По всей видимости, она выполняла роль посредника между ФСБ и командой Трампа. Как пишет в своем блоге политолог Александр Хоруженко, сам этот факт свидетельствует о том, что окружение Трампа активно искало пути для победы.
По словам политолога, в то же время, пока нет никакого серьезного обвинения команде Трампа, которое бы тянуло на криминал или импичмент президенту, ведь пока что компромата обнародовано не было. Только то, что касается этики, но этических вопросов к Клинтон тоже целый мешок.
Эксперт отмечает, что относительно Трампа мы слышим только то, что расследование накопало что-то, но что конкретно пока не озвучивается, все основывается только на журналистских расследованиях. Информацию заполняет только эмоциональный фон. В то же время усиливается странное поведение Трампа, аппарат которого занимает жесткую позицию в отношении России, но он сам декларирует необходимость договариваться с Кремлем и найти точки для сотрудничества.