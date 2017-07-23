Кризу на Донбасі необхідно завершувати якомога швидше – спецпредставник США

У неділю. 23 липня, на Донбас з офіційним візитом відбув спеціальний представник Державного департаменту США з українського питання Курт Уолкер, який провів спільно з послом США в Україні Марі Йованович прес-конференцію в Краматорську, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Американський посадовець зазначив, що офіційний Вашингтон чітко розуміє природу та суть конфлікту на Донбасі, який є не «громадянською війною», а збройною агресією Російської Федерації проти України. Уолкер відмітив, що США прагнуть більше долучитися до врегулювання ситуації на сході України, аби сприяти врегулюванню конфлікту, розробити стратегічне розуміння та мати змогу рухатись вперед, відновлюючи українські території. Крім того, спецпредставник США наголосив, що в питанні Донбасу мова йде не про заморожений конфлікт, а про гарячу війну , яка є кризою, яку необхідно якомога скоріше завершувати.
Варто нагадати, Курт Уолкер відбув 21 липня в європейське турне, в рамках якого він має плани відвідати зону проведення АТО, керівництво держави, а згодом навідатися до лідерів Європи та обговорити українське питання з ними.