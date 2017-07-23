валюта
Спецтема«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Кризу на Донбасі необхідно завершувати якомога швидше – спецпредставник США

Кризу на Донбасі необхідно завершувати якомога швидше – спецпредставник США
У неділю. 23 липня, на Донбас з офіційним візитом відбув спеціальний представник Державного департаменту США з українського питання Курт Уолкер, який провів спільно з послом США в Україні Марі Йованович прес-конференцію в Краматорську, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Американський посадовець зазначив, що офіційний Вашингтон чітко розуміє природу та суть конфлікту на Донбасі, який є не «громадянською війною», а збройною агресією Російської Федерації проти України. Уолкер відмітив, що США прагнуть більше долучитися до врегулювання ситуації на сході України, аби сприяти врегулюванню конфлікту, розробити стратегічне розуміння та мати змогу рухатись вперед, відновлюючи українські території. Крім того, спецпредставник США наголосив, що в питанні Донбасу мова йде не про заморожений конфлікт, а про гарячу війну , яка є кризою, яку необхідно якомога скоріше завершувати.

Варто нагадати, Курт Уолкер відбув 21 липня в європейське турне, в рамках якого він має плани відвідати зону проведення АТО, керівництво держави, а згодом навідатися до лідерів Європи та обговорити українське питання з ними.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Російська армія на Донбасі захищає місцевих від ЗСУ – полонений військовий Агєєв

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
22 июл 2017
6849

Російська армія на Донбасі захищає місцевих від ЗСУ – полонений військовий Агєєв

Сьогодні, 22 липня, мати російського полоненого військового Віктора Агєєва мала змогу побачитися з сином, який нині перебуває в СІЗО в Старобільську, що на Луганщині. Що думають мати та син про

22 июл 2017
5174

Кириленко: зря вы все отнеслись с иронией к созданию «Малороссии»

Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины, сделал заявление о том, что многие эксперты легкомысленно отнеслись к заявлению Захарченко о создании «Малороссии», однако такие решения главы «ДНР» нужно

23 июл 2017
4921

Москва відреагувала на американський законопроект про санкції проти РФ

Офіційна Москва відреагувала на інформацію преси, що американським конгресменам вдалося узгодити законопроект про санкційні обмеження проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на

23 июл 2017
3620

Эксперт: американцы наконец-то в стойло заведут европейских предателей

Известный украинский блогер и политический обозреватель Тарас Загородний на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал поспешное заявление Еврокомиссии, которая призвала США не наделать

Последние новости

Ляшко: уголь из ЮАР – это неуважение к украинским рабочим

Климкин: Украина била в колокола еще во время скандала с «Мистраль»

Кризу на Донбасі необхідно завершувати якомога швидше – спецпредставник США

ГРУшника Єрофеєва вбили в Росії за те, що він «багато наговорив в Україні»

За поребриком в который раз после избрания Трампа вместо шампанского надо пить валидол, – политолог

В Харьковской области установлен памятник Ивану Мазепе

Усика назвали лучшим боксером мира

Эксперт: Израиль может объявить войну мусульманам

В Харькове зафиксирован еще один случай ботулизма

Сестра Савченко потроллила Грицака за «подслушанный» разговор Путина и Суркова

Уже осенью депутаты могут положить конец АТО, – политолог

Публицист: в России еще одна многоходовка

Первый советский миллионер скончался в России

В Грузии началась продажа мороженого со вкусом вина

В лесу возле Херсона потушен сложный пожар

В морской порт Украины прибыло судно с углем из ЮАР

Эксперт рассказал, как московские историки пытались отобрать у Украины правонаследие Руси

В Евросоюзе резко осудили США за введение новых антироссийских санкций

Украинская журналистка шокировала вопросом об Олеге Сенцове

Ігор Кононенко: радив би Вілкулу сплатити податки і спати спокійно

 Новости за день