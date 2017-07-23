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Авианосец стоимостью 13 миллиардов долларов перешел на службу ВМС США

Авианосец стоимостью 13 миллиардов долларов перешел на службу ВМС США
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию авианосца стоимостью 12 миллиардов 900 миллионов долларов.

Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, церемония ввода в эксплуатацию авианосца класса «Джеральд Р. Форд» состоялась в субботу, в штате Вирджиния, на военной базе Норфолк. «Из американской стали и американскими руками мы построили стотысячетонный месседж для мира. Американская сила не уступает никому», подчеркнул Дональд Трамп, произнося речь во время церемонии. Глава Соединенных Штатов также отметил, что, увидев новый огромный авианосец, все союзники Соединенных Штатов будут засыпать в абсолютном спокойствии, а враги США начнут дрожать от страха.

Самый дорогой авианосец в истории американцы начали строить восемь лет назад, и проект был рассчитан до 2015 года. Первоначально стоимость строительства оценивалась в десять с половиной миллиардов, однако позже было решено усовершенствовать военный корабль, и дополнительно выделили еще больше двух миллиардов. В проекте были задействованы около 5 тысяч человек.
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