Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов, но эта угроза не является срочной, а вот Северная Корея – это именно та угроза, которая потребует от США самых срочных действий и реакции.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Джозеф Данфорд, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. По словам генерала, он не исключает, что США могут объявить войну Северной Корее. Однако в то же время Данфорд подчеркнул, что главной постоянной угрозой для Шатов остается Россия. По мнению генерала, опасность для страны могут представлять Иран, Северная Корея, Китай, но, «учитывая сложившиеся обстоятельства, Соединенным Штатам нужно срочно что-то решать с Северной Кореей».
«Многие говорили о возможности применения военной силы как о чем-то невообразимом. Что невообразимо - так это позволять Северной Корее получить возможность нанести ядерный удар, к примеру, по Денверу в штате Колорадо. Это для меня невообразимо», подчеркнул Данфорд.