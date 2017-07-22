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Спецтема«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Конгресс США достиг договоренности по закону о новых санкциях против России

Конгресс США достиг договоренности по закону о новых санкциях против России
Даже несмотря на позицию администрации Трампа, которая предпочитает оставить себе возможность регулировать антироссийские санкции для внедрения собственных дипломатических инициатив, в Конгрессе было достигнуто важно решение. Об этом у себя в Facebook сообщает глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, теперь у администрации Трампа есть два выхода. Первый – ветировать закон, что будет для Белого Дома политической катастрофой на фоне незатихающих обвинений в прессе о связи окружения президента США с Москвой. Второй – подписать, лишив себя гибкости, ведь закон не позволяет президенту регулировать уровень санкций без согласия законодателей. «Игра Кремля в «свой» Запад окончательно провалилась. Теперь надо готовиться к эскалации военного противостояния, поскольку других аргументов у Путина уже не осталось. Именно поэтому российское лобби в ОБСЕ сейчас пытается всеми силами всунуть в наблюдательную миссию лояльных к Кремлю людей», – написал нардеп.

Он отмечает, что Москва пытается изо всех сил добавить в ОБСЕ своих лоббистов. Так, количество сербских наблюдателей увеличилась с 1 до 8. Параллельно будет идти попытка максимальной дестабилизации Украины с помощью ФСБшных агентов, среди которых люди из серии «никогда бы не подумал». «Осень будет сложной, поэтому сейчас Украине нужна единство как никогда. Иначе можем оказаться слабым звеном в мировом противостоянии, которое всем навязывает Путин. Но я все еще верю в здравый смысл и уроки истории столетней давности.
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