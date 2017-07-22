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Американські конгресмени узгодили проект закону про посилення санкцій проти РФ

Американські конгресмени узгодили проект закону про посилення санкцій проти РФ
Конгресмени Сполучених Штатів Америки від Республіканської та Демократичної партій спромоглися узгодити текст законопроекту про посилення санкційних обмежень проти Російської Федерації, Ірану та КНДР, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Передбачається, що голосування за цей проект закону має відбутися вже наступного тижня, 25 липня. Відповідну інформацію в суботу, 22 липня, оприлюднила представниця демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі. Вона також заявила, що існують побоювання, що включення до проекту закону нового пункту про Північну Корею може викликати процедурні затримки з прийняттям.

Інший посадовець, демократ Бен Кардін, зазначив, що представникам обох політичних партій в результаті інтенсивної дискусії вдалося досягти консенсусу і він має привід сподіватися, що обидві палати американського Конгресу ухвалять законопроект, а глава держави Дональд Трамп також підтримає прагнення законодавців зробити політику офіційного Вашингтону щодо Москви більш жорсткою. Наразі очікується, що за оновлений варіант законопроекту мають проголосувати в Палаті представників та Сенаті.
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