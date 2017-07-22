Радник Трампа обговорював з російським послом передвиборчу кампанію – ЗМІ

В період передвиборчої кампанії на посаду президента Сполучених Штатів Америки Джефф Сешнс, який на той час був радником Дональда Трампа, обговорював з російськими посадовцями питання, які пов’язані безпосередньо з президентськими виборами, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Таку інформацію оприлюднило американське видання The Washington Post, зазначаючи, що вони отримали ці дані від колишніх та нинішніх чиновників. За даними журналістів, Сешнс, який на той час був радником Трампа з питань зовнішньої політики, а нині є генеральним прокурором США, мав три зустрічі з послом Російської Федерації в США Сергієм Кисляком. На двох з них Сешнс обговорював з Кисляком передвиборчу кампанію. Про це вдалося дізнатися американським спецслужбам, які змогли перехопити розмову Кисляка, який звітував телефоном про результати перемовин з представником Трампа. За даними джерел, Кисляков також обговорював з Сешенсом ключові питання зовнішньої політики, які є напрочуд важливими для Росії.
Цю інформацію вже встигли прокоментувати офіційні представники чинної влади. Зокрема, Міністерств юстиції США заявило, що Сешнс не обговорював втручання в американські вибори. Сам Сешнс наразі не коментував цю ситуацію, а раніше на слуханнях в Сенаті США напередодні призначення на посаду генпрокурора, заявляв, що він не контактував з вищими посадовими особами РФ.