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Спайсер прокомментировал свое увольнение

Спайсер прокомментировал свое увольнение
Шон Спайсер, бывший пресс-секретарь Белого дома, рассказал о том, по какой причине он был вынужден покинуть должность.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Фокс Ньюз, ранее СМИ сообщали о том, что Спайсер подал в отставку лишь по причине того, что у него возникли серьезные разногласия с директором по коммуникациям. Также отмечалось, что пресс-секретарь высказывал недовольство по поводу назначения на эту должность Энтони Скарамуччи. «Я подумал, что это в интересах нашего отдела по связям с общественностью, нашей пресс-службы, чтобы не было слишком много поваров на одной кухне», заявил Спайсер после отставки. Напомним, что должность пресс-секретаря он занимал с 20 января текущего года.

Дональд Трамп, президент США, неоднократно заявлял о том, что Спайсер не справляется со своими обязанностями, и даже хотел назначить для него помощника. Спайсер неоднократно отличился тем, что устраивал скандалы с журналистами. На его место была назначена Сара Сандерс, ранее занимавшая должность заместителя Спайсера.
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