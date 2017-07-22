Новые санкции США против России могут ввести уже на следующей неделе

Уже на ближайшей неделе за проект закона, которым предусматривается введение новых антироссийских ограничений, проголосуют представители Палаты представителей американского Конгресса. Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, соответствующую информацию предоставили отдельные конгрессмены. «Мы ожидаем, что принятие нового закона, который позволит ввести новые антироссийские санкции, будет принят в течение следующей недели. Так что ожидайте новостей», - сказано в тексте сообщения.
В частности, имеется в виду проект закона, усиливающий давление на Иран, в который отдельно добавили поправку, предполагающую существенное усиление и расширение санкций против Москвы. Отметим, что в середине июля текущего года соответствующий проект закона был принят в Сенате, однако в настоящее время процесс обсуждения этого документа приостановился в связи с проблемами процедурного характера.
Кроме всего прочего, на уровне законодательства этот проект предлагает усилить ранее введенные санкции против РФ в связи с военными действиями на Донбассе и незаконной аннексией Крыма.