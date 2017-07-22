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Новопризначений спецпредставник США прибуде на Донбас і відбуде в дипломатичне турне Європою для вирішення українського питання

Новопризначений спецпредставник США прибуде на Донбас і відбуде в дипломатичне турне Європою для вирішення українського питання
Новопризначений спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Курт Уолкер незабаром прибуде на територію східної України з офіційним візитом, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Таку інформацію було оприлюднено на сайті Державного департаменту США. Повідомляється, що Уолкер відлетить з США до України 21 липня. В якості мети поїздки офіційний Вашингтон зазначив «прагнення американського посадовця зустрітись з тими, хто постраждав від агресії Російської Федерації, а також проведення переговорів щодо питання безпеки для всіх громадян України». Крім того, відомо, що Уолкер затримається в Україні до 24 липня, де у нього в Києві запланована зустріч з керівництвом країни, на якій «обговорять шляхи до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України».

Після цього Уолкер має поїхати до Парижу, де він має заплановану зустріч з урядовцями Франції та Німеччини, під час якоїпосадовці обговорять мінський процес. Згодом спецпредставник США навідається до Брюсселю, де обговорить українське питання з представниками Європейського Союзу та НАТО, а 26 липня Уолкер має обговорити роботу СММ ОБСЄ на Донбасі у Відні, після чого завершить своє дипломатичне турне поїздкою до Лондона, де також мають відбутися консультації з британським керівництвом щодо того, як досягти стабілізації на території України.
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