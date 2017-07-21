Відомо, хто замінить речника Трампа Спайсера, який подав у відставку

Вдень, 21 липня, з’явилася інформація, що чинний речник президента Сполучених Штатів Америки Шон Спайсер вирішив піти у відставку через незгоду з політикою призначень Дональда Трампа, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Новопризначений керівник з комунікацій адміністрації президента США Ентоні Скамаруччі повідомив представникам преси, що замість Спайсера, посаду речника Білого дому обійме його заступниця Сара Сандрес. Відомо також, що чинний речник Трампа буде виконувати свої обв’язки до кінця серпня і лише потім Сандрес змінить його на цій посаді.
Нагадаємо, серед причин, чому Шон Спайсер вирішив піти у відставку, стало призначення Ентоні Скамаруччі головою з комунікацій Білого дому. На думку Спайсера, це велика помилка Трампа. Щоправда президент США пропонував Спайсеру залишитися працювати на посаді речника Білого дому, однак той настояв на своєму. Що стосується Скамарруччі, то відомо, що він приєднався до штабу Трампа влітку минулого року і допомагав тоді залучити додаткові кошти до фінансування передвиборчої кампанії.