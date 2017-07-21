Спікер Трампа пішов у відставку

Офіційний речник Білого дому Шон Спайср вирішив піти у відставку. На таке рішення представник Трампа пішов у якості протесту проти нових призначень президента США, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
За даними американських журналістів, Шон Спайсер вирішив звільнитися через те, що він незгодний з призначенням Ентоні Скарамуччі, який частково перебрав на себе повноважень, якими володів Спайсер. Щоправда офіційних повідомлень про призначення Скарамуччі з Білого дому поки не надходило. Про нього відомо те, що він є фінансистом і влітку минулого року увійшов до штабу тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа.
Нагадаємо, Спайсера було призначено на посаду речника Білого дому та президента Дональда Трампа 20 січня. Йому приписують скандальну репутацію через непрості відносини з журналістами. Зокрема, починаючи від червня поточного року, замість проведення щоденних зустрічей з пресою в відкритому доступі на камеру, Білий дім почав проводити здебільшого закриті брифінги. При цьому з пресою часто спілкувалася саме заступниця Спайсера Сара Сандерс.