валюта
СпецтемаНусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Спікер Трампа пішов у відставку

Спікер Трампа пішов у відставку
Офіційний речник Білого дому Шон Спайср вирішив піти у відставку. На таке рішення представник Трампа пішов у якості протесту проти нових призначень президента США, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

За даними американських журналістів, Шон Спайсер вирішив звільнитися через те, що він незгодний з призначенням Ентоні Скарамуччі, який частково перебрав на себе повноважень, якими володів Спайсер. Щоправда офіційних повідомлень про призначення Скарамуччі з Білого дому поки не надходило. Про нього відомо те, що він є фінансистом і влітку минулого року увійшов до штабу тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа.

Нагадаємо, Спайсера було призначено на посаду речника Білого дому та президента Дональда Трампа 20 січня. Йому приписують скандальну репутацію через непрості відносини з журналістами. Зокрема, починаючи від червня поточного року, замість проведення щоденних зустрічей з пресою в відкритому доступі на камеру, Білий дім почав проводити здебільшого закриті брифінги. При цьому з пресою часто спілкувалася саме заступниця Спайсера Сара Сандерс.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
21 июл 2017
5089

Политолог: нужно как можно быстрее убрать из информационного поля всех коллаборационистов – Мураева, Бондаренко, Савченко

Популярный в Украине блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что такой наглости от сепаратистов не видели от 2014-15 годов, рассказывают волонтеры. Конечно же сепаратистам

21 июл 2017
5040

Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі

Під час найближчих переговорів у нормандському форматі буде обговорюватися ескалація військового конфлікту на Донбасі, яка призвела до суттєвого збільшення втрат серед представників Збройних сил

Последние новости

Путін мав домовленості з владою Німеччини щодо турбін Siemens – ЗМІ

Японские производители сложных вооружений вступят в схватку с российскими конкурентами

Портніков: з Росії можна тільки тікати

Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР

Росія відмовилася видати Україні беркутівців

Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою

Спікер Трампа пішов у відставку

Навколо КНУ ім. Шевченка розгорнувся скандал

Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва

Блогер: чи відбере Китай арктичні території Росії?

Журналист: «мы же братьями» мы никогда не будем уже, не дождетесь

Глава Кремля рассказал о самом важном событии в своей жизни

Березовець: Лукашенко може давати гарантії ненападу на Україну з території Білорусі, але він не може їх виконати

Блогер: кожному «ополченцю» - пачку памперсів (фото)

Ця Верховна Рада навряд чи скасує недоторканність – нардеп

Блогер: українські та натівські кораблі полювали у Чорному морі на російську «Варшавянку»

Київ планує ліквідувати більше тисячі підприємств

Москва проти розміщення представників ОБСЄ вздовж всього кордону, бо має наміри й надалі постачати зброю на Донбас – МЗС

Портніков: у Росії ніколи нічого не міняється

Експерт: Лукашенко втік до Києва - бо боїться

 Новости за день